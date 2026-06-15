Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν : Εκκρεμότητες με το Ορμούζ

Μετά από περίπου τρεισήμισι μήνες συγκρούσεων και μαραθώνιων διαπραγματεύσεων, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν για τον τερματισμό του πολέμου.

Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Γενεύη με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει οτι την ίδια ημέρα θα ανοίξουν και τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ξεκαθαρίζει οτι το ίδιο δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο.

Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης.