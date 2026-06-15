Η Unesco καταδικάζει την ρωσική επίθεση στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο

Η UNESCO καταδίκασε τη ρωσική επίθεση που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα του μοναστηριακού συγκροτήματος της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNESCO, οι ζημιές επηρέασαν τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό του ναού. Παράλληλα, υπέστησαν φθορές και άλλα ιστορικά κτίρια της περιοχής, μεταξύ των οποίων τμήματα των οχυρώσεων της Λαύρας και ο πύργος Ιβάν Κουσνίκ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν εσκεμμένη, δηλώνοντας πως δύο ρωσικά drones στόχευσαν την περιοχή όπου βρίσκονται η Λαύρα των Σπηλαίων και το Mystetskyï Arsenal, μουσείο που βρίσκεται κοντά στο μοναστηριακό συγκρότημα.

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε το σημείο μετά την επίθεση και, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατήγγειλε το πλήγμα σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής σημασίας για την Ουκρανία και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.