Μεγάλη δυσαρέσκεια στο Ισραήλ : «Δεν μας δεσμεύει η συμφωνία»

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί η συμφωνία λόγω της στάσης του Ισραήλ που ξεκαθαρίζει οτι το ίδιο δεν συμμετείχε στη συνομολόγηση της συμφωνίας και δεν δεσμεύεται για τίποτα.

Πάρα τις νουθεσίες του Ταμπ προς το Τελ Αβίβ να αποδεχτεί όσα συμφωνήθηκαν και για το δικό του καλό.

Κορυφαίοι Υπουργοί του Νετανιάχου ξεκαθάρισαν σήμερα οτι συνεχίσουν να χτυπούν τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο

Μας ενημερώνει ο Ιωνάθαν Ιατρού.