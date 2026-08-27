Β. Μακεδονία: 51 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου

Στους έξι έχει ανέλθει ο αριθμός των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία, μετά και το θάνατο ενός ακόμη ανθρώπου σε νοσοκομείο της χώρας.

Ο 72χρονος άνδρας, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, εδώ και 15 ημέρες, με την κλινική του εικόνα, να είναι σοβαρή.

Εν τω μεταξύ, έχει αυξηθεί η ανησυχία στη χώρα, από τη συνεχή εξάπλωση του ιού, έχοντας μέχρι σήμερα καταγραφεί, 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η ηλικία των περισσότερων ασθενών, είναι πάνω από 60 ετών, με αρκετούς από αυτούς, να έχουν παρουσιάσει σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα.

Εξαιτίας της έξαρσης, οι Αρχές κήρυξαν κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους της χώρας, και ενίσχυσαν τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και την επιδημιολογική επιτήρηση.