Ρωσία: Στους 15 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο χημικό συγκρότημα “Αμούρ”

Στους δεκαπέντε ανέρχεται πλέον ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο υπό κατασκευή χημικό συγκρότημα φυσικού αερίου «Amur», στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπως γνωστοποίησε σήμερα η διοίκηση των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Telegram, η λίστα των θυμάτων περιλαμβάνει στην πλειονότητά της αλλοδαπούς υπηκόους, αναδεικνύοντας το διεθνή χαρακτήρα του προσωπικού:

7 θάνατοι την Τετάρτη: Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη χθεσινή ημέρα, εκ των οποίων οι έξι (6) ήταν Κινέζοι υπήκοοι.

14 ξένοι υπήκοοι συνολικά: Από το σύνολο των 15 νεκρών, οι 14 ήταν αλλοδαποί, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί ακόμη οι υπόλοιπες εθνικότητές τους.

39 τραυματίες σε νοσοκομεία: Την ίδια ώρα, 39 εργαζόμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους εννέα (9) εξ αυτών να έχουν διακομιστεί εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Μόσχας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους.

Δικαστική έρευνα για τα αίτια

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό των αιτιών που προκάλεσαν την ανάφλεξη όσο και στην εξακρίβωση τυχόν παραβιάσεων των προβλεπόμενων κανόνων βιομηχανικής ασφάλειας.

Το προφίλ του ενεργειακού κολοσσού

Το συγκρότημα «Amur Gas Chemical Complex» αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας κοινοπραξία ανάμεσα στη ρωσική Sibur και τον κινεζικό πετρελαϊκό κολοσσό Sinopec.

Η μονάδα δεν είχε τεθεί ακόμα σε εμπορική λειτουργία, καθώς βρισκόταν στο στάδιο των τελικών προετοιμασιών για την εκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωσή του, το εργοστάσιο αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως, με ετήσια ενδεικτική ενέργεια 2,3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πολυαιθυλενίου και 400.000 τόνων πολυπροπυλενίου.