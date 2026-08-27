Νέα ντοκουμέντα από το «τσουνάμι» στα Ιμαλάια

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Ανεβαίνει, όπως αναμενόταν, ο αριθμός των θυμάτων. Τελευταίος απολογισμός, πάνω από 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.500 αγνοούνται μετά την εισβολή γιγάντιων χειμάρρων λάσπης και πάγου σε χωριά του Νεπάλ.

Ολόκληρες περιοχές έχουν εξαφανιστεί. Εκατοντάδες τουρίστες ανάμεσα στα θύματα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων.