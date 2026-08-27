Νεπάλ: Στους 359 νεκρούς ανήλθε ο προσωρινός απολογισμός από την καταστροφική πλημμύρα

Η Βιβλική καταστροφή που έπληξε χθες, Τετάρτη, το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με νέο απολογισμό της αστυνομίας του Νεπάλ.

Οι κινεζικές αρχές έκαναν από την πλευρά τους λόγο για τρεις θανάτους στο Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, ανεβάζοντας τον συνολικό προσωρινό απολογισμό της καταστροφής σε τουλάχιστον 362 νεκρούς και περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους.