Ισπανία: Ο Θησαυρός της Βιγένα εκλάπη από το μουσείο μέσα σε 4 λεπτά

Μια άκρως οργανωμένη και αστραπιαία επιχείρηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βιγένα, στην επαρχία του Αλικάντε, με λεία έναν από τους πολυτιμότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ευρώπης. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν μέρος ή το σύνολο της διάσημης προϊστορικής συλλογής, προκαλώντας σοκ στις τοπικές αρχές.

Τα τέσσερα λεπτά της διάρρηξης

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον δήμο της ισπανικής πόλης, η διάρρηξη εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο:

05:20 π.μ.: Ήχησαν τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου.

05:24 π.μ.: Οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί από το σημείο.

Ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά γρήγορη και άκρως επαγγελματική» ληστεία. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως τα συστήματα φύλαξης λειτούργησαν υποδειγματικά χωρίς την παραμικρή δυσλειτουργία. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οι κλέφτες να χρησιμοποίησαν έναν αντιπερισπασμό, καθώς λίγο πριν από το χτύπημα στο μουσείο, ενεργοποιήθηκε ένας άλλος συναγερμός στο αθλητικό κέντρο της πόλης.

Τι περιλαμβάνει η λεία

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές δυνάμεις που ερευνούν τον χώρο δεν έχουν αποσαφηνίσει αν οι άγνωστοι έκλεψαν όλα τα εκθέματα ή αν επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα κομμάτια. Ο Θησαυρός της Βιγένα χρονολογείται γύρω στο 1000 π.Χ. και αποτελείται από περίπου 50 αντικείμενα:

29 χρυσά βραχιόλια

11 κύπελλα και 3 φιάλες

Διάφορα σκεύη από ασήμι και σίδηρο

Ένα εύρημα παγκόσμιας εμβέλειας

Η συλλογή είχε έρθει στο φως το 1963 από τον αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σολέρ, ο οποίος την εντόπισε κρυμμένη μέσα σε ένα δοχείο, σε μια τοπική χαράδρα. Όπως σημειώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου, οι ειδικοί κατατάσσουν τον Θησαυρό της Βιγένα ως το σημαντικότερο σύνολο χρυσών αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού παγκοσμίως, συγκρίσιμο σε αξία μόνο με τα ευρήματα από τους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών.