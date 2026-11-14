Τραμπ, Πούτιν και Σι στο ίδιο τραπέζι – Τριμερής συνάντηση στην Κίνα

Τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 19 Νοεμβρίου στην κινεζική πόλη Σεντζέν, σύμφωνα με ανακοίνωση που αποδίδεται στο Κρεμλίνο.

Την πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δήλωση του εκπροσώπου της ρωσικής προεδρίας. Η συνάντηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα γίνει στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι ηγέτες των τριών ισχυρότερων γεωπολιτικών δυνάμεων, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον.

Η παρουσία των τριών προέδρων στην Κίνα δημιουργεί προσδοκίες για συζητήσεις γύρω από τις διεθνείς σχέσεις και τις ισορροπίες μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών ή τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος.