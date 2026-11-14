570 «Rocky Balboa» στην ίδια σκάλα! Ρεκόρ Guinness στη Φιλαδέλφεια

Με 570 ανθρώπους ντυμένους ως Rocky Balboa, η Φιλαδέλφεια κατέκτησε ένα νέο ρεκόρ Guinness, τιμώντας τα 50 χρόνια από την πρώτη προβολή της θρυλικής ταινίας «Rocky».

Η εντυπωσιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στα σκαλιά του Μουσείου Τέχνης της πόλης, στο σημείο που έγινε διάσημο μέσα από την κινηματογραφική ιστορία.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να εμφανιστούν με την κλασική εμφάνιση του κινηματογραφικού πυγμάχου: μαύρος σκούφος, γκρι φόρμα και φούτερ, καθώς και μαύρα ψηλά Converse παπούτσια.

Για την επίσημη καταγραφή του ρεκόρ απαιτούνταν τουλάχιστον 250 άτομα. Τελικά, συγκεντρώθηκαν 570, αριθμός που ξεπέρασε κατά πολύ τον στόχο.

Η Φιλαδέλφεια γιόρτασε τον Rocky

Η εκδήλωση εντάσσεται στις εορταστικές δράσεις που διοργανώνει η πόλη για την επέτειο των 50 χρόνων από την ταινία του 1976, με πρωταγωνιστή και σεναριογράφο τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Μετά την επιβεβαίωση του ρεκόρ, οι εκατοντάδες «Rocky» ανέβηκαν τρέχοντας τα διάσημα σκαλιά του μουσείου, αναπαριστώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σκηνές της ταινίας.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και το Σάββατο, με το «Rocky Run». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 45.000 δρομείς από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και 75 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Η ταινία «Rocky» αφηγείται την ιστορία ενός άσημου πυγμάχου από τη Φιλαδέλφεια, ο οποίος βρίσκει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή Απόλο Κριντ. Παρά την ήττα του στον αγώνα, κερδίζει τον σεβασμό του κόσμου.

Η παραγωγή κόστισε λιγότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια, αλλά εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, κερδίζοντας μεταξύ άλλων το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Πέντε δεκαετίες μετά, ο Rocky εξακολουθεί να γεμίζει τις διάσημες σκάλες της Φιλαδέλφειας.