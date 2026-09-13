Τραμπ σε Ζελένσκι: «Σταμάτα να χτυπάς τα ρωσικά καύσιμα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση, υποστηρίζοντας ότι τα ουκρανικά πλήγματα έχουν συμβάλει στην αύξηση των ελλείψεων καυσίμων στη Ρωσία και επηρεάζουν τις τιμές διεθνώς.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα πετρελαίου στη Ρωσία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί αρκετά ρωσικά διυλιστήρια και άλλες εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Τα πλήγματα έχουν επηρεάσει την παραγωγή καυσίμων στη Ρωσία. Σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί προβλήματα στην προμήθεια, ενώ η Μόσχα έχει προχωρήσει σε μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις.

Το Κίεβο υποστηρίζει από την πλευρά του ότι τα διυλιστήρια αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Η θέση αυτή συνδέεται και με τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ, η άνοδος των τιμών των καυσίμων έχει γίνει αισθητή και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η μέση εθνική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται από φορτηγά, τρένα, πλοία και αγροτικά μηχανήματα ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τιμών GasBuddy.

Το μήνυμα του Τραμπ προς τον Ζελένσκι ήταν ξεκάθαρο: οι επιθέσεις στα ρωσικά καύσιμα πρέπει να σταματήσουν.

«Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία», επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος.