Έβερεστ: Σκουπιδότοπος το τελευταίο καταφύγιο πριν την κορυφή

Σκηνές, φιάλες οξυγόνου και εξοπλισμός έχουν μείνει πάνω στο χιόνι, σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία του βουνού.

Εικόνες από το Camp IV στο Έβερεστ προκαλούν εντύπωση, καθώς το χιόνι έχει καλυφθεί σε αρκετά σημεία από εγκαταλειμμένο ορειβατικό εξοπλισμό.

Σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, δοχεία και κομμάτια από εξοπλισμό φαίνονται διάσπαρτα στην περιοχή. Το Camp IV βρίσκεται στο South Col, σε υψόμετρο περίπου 7.900 μέτρων. Είναι το τελευταίο βασικό καταφύγιο πριν από την τελική προσπάθεια για την κορυφή.

Οι εικόνες δείχνουν σκηνές που έχουν εγκαταλειφθεί και εξοπλισμό που παραμένει παγωμένος μέσα στο χιόνι.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Η αύξηση των εμπορικών αποστολών και ο μεγάλος αριθμός ορειβατών έχουν εντείνει εδώ και χρόνια το ζήτημα των απορριμμάτων στο Έβερεστ.

Σε τέτοιο υψόμετρο, η απομάκρυνση των σκουπιδιών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Κάθε επιπλέον φορτίο σημαίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για τους ανθρώπους που πρέπει να το μεταφέρουν χαμηλότερα στο βουνό.

Το Camp IV βρίσκεται επίσης στη λεγόμενη «Ζώνη του Θανάτου», όπου η έλλειψη οξυγόνου κάνει ακόμη και την παραμονή για λίγες ώρες ιδιαίτερα απαιτητική.

Έτσι, ο εξοπλισμός που μένει πίσω δεν είναι εύκολο να απομακρυνθεί.