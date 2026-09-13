Έδεσαν τεχνικό σε κεραία 5G επειδή… δεν είχαν 5G!

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Ινδίας, με πρωταγωνιστή έναν τεχνικό εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Ο άνδρας πήγε στο χωριό Χαρνταούλι, στην περιοχή Φατεχπούρ του Ούταρ Πραντές, για να αντιμετωπίσει προβλήματα με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκινήσει τη δουλειά του. Κάτοικοι της περιοχής τον περικύκλωσαν και τον έδεσαν με καλώδια πάνω στην ίδια την κεραία κινητής τηλεφωνίας που είχε κληθεί να επισκευάσει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, η περιοχή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με το σήμα εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Οι κάτοικοι υποστήριζαν πως πλήρωναν για υπηρεσίες 5G, αλλά στην πράξη έπρεπε να αρκεστούν σε ασταθές και αργό 4G.

Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες τους, όπως ανέφεραν, το πρόβλημα παρέμενε.

Η άφιξη του τεχνικού έγινε η αφορμή για την έκρηξη της αγανάκτησής τους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τεχνικός, που αναφέρεται τοπικά ως Αντίτια Μπαν Σινγκ, φαίνεται δεμένος στον πύργο.

Κάποιοι από τους κατοίκους ακούγονται να διαμαρτύρονται για την ποιότητα του σήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κάτοικοι ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να πιέσουν την εταιρεία να στείλει ανώτερα στελέχη στο χωριό.

Μάλιστα, φέρεται να απείλησαν ότι δεν θα τον απελευθέρωναν μέχρι να εμφανιστούν εκπρόσωποι της εταιρείας και να δώσουν λύση στο πρόβλημα.

Ο τεχνικός τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν το βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media. Μαζί με αυτό κυκλοφόρησαν και εικόνες που, σύμφωνα με τους κατοίκους, έδειχναν την κακή ποιότητα του σήματος στην περιοχή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε και προχώρησε στην καταγραφή του περιστατικού.

Πέντε άτομα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη κράτηση και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για όσα συνέβησαν στο χωριό.

Πηγή:DailyMail