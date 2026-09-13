Βουτιά θανάτου 27χρονης από τον 15ο όροφο πάνω σε καρότσι- Σκότωσε παιδί 2 ετών

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν, όταν μια 27χρονη γυναίκα έπεσε από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας.

Η πτώση είχε ακόμη ένα θύμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, η γυναίκα έπεσε από το παράθυρο διαμερίσματος που βρίσκεται στον 15ο όροφο και κατέληξε στο έδαφος, πάνω σε καρότσι στο οποίο βρισκόταν ένα παιδάκι μόλις δύο ετών.

Η 27χρονη υπέκυψε στα τραύματά της από την πτώση. Ωστόσο, θανατηφόρα ήταν και τα τραύματα που υπέστη το μικρό παιδί.

Η αστυνομία της Αστάνα έχει ανοίξει ποινική υπόθεση για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής, οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.