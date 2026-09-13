Ανεμοστρόβιλος στη Μινεσότα – “Σηκώθηκε” ο ουρανός

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από ανεμοστρόβιλο στη Μινεσότα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το φαινόμενο καταγράφηκε κοντά στο Artichoke, στην κομητεία Stevens και δείχνει τη χαρακτηριστική στήλη του ανεμοστρόβιλου να κατεβαίνει από τα σύννεφα και να σχηματίζει έναν εντυπωσιακό σχηματισμό πάνω από την περιοχή. Ο ανεμοστρόβιλος έγινε ορατός από μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, το φαινόμενο εντοπίστηκε περίπου επτά μίλια βορειοανατολικά του Artichoke. Οι εικόνες από το σημείο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς ο ανεμοστρόβιλος διακρίνεται καθαρά στον ορίζοντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντονης κακοκαιρίας που επηρέασε τμήματα της Μινεσότα.

Το βίντεο άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον χρηστών που εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος και την εικόνα του φαινομένου.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες και τα τοπικά μέσα παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.