Το Ιράν ζητεί αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων πριν τη συμφωνία με ΗΠΑ

O στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, ανέφερε, ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, προσκρούουν κυρίως στο ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Εδώ και δεκαετίες, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν, δημιουργώντας προβλήματα στο οικονομικό του σύστημα. Ωστόσο, έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας που βρίσκονταν στο εξωτερικό, μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

«Αν (ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ) θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισ. δολάρια αποτελούν τεστ» για την αξιοπιστία του, εκτίμησε ο Ρεζαΐ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν, ότι τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, κυμαίνονται από 100 ως 123 δισ. δολάρια. Το Ιράν θέτει ως όρο οποιασδήποτε συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου την αποδέσμευση μέρους του ποσού αυτού.