Ουκρανία: Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Αποκαταστάθηκε η ενεργειακή γραμμή Ferrosplavnaya-1 που παρέχει ηλεκτρισμό στην ενεργειακή μονάδα. Αυτό ανέφερε, η εγκατεστημένη από τη Ρωσία διοίκηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ZNPP).

Επίσης, μέσω του Telegram, ανέφερε, ότι “Ολα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά”.