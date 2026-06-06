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Ουκρανία: Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

ΔΙΕΘΝΗ
06/06/2026 17:26
Ουκρανία: Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service

Αποκαταστάθηκε η ενεργειακή γραμμή Ferrosplavnaya-1 που παρέχει ηλεκτρισμό στην ενεργειακή μονάδα. Αυτό ανέφερε, η εγκατεστημένη από τη Ρωσία διοίκηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ZNPP).

Επίσης, μέσω του Telegram, ανέφερε, ότι “Ολα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά”.

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