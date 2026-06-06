Ο ουκρανικός στρατός έπληξε αποθήκη και τερματικό σταθμό πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ

Σε ανακοίνωσή τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανέφεραν ότι σε νυχτερινή τους επίθεση, έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και μια αποθήκη στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε, σήμερα ότι ο ουκρανικός στρατός, έπληξε μία άλλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.