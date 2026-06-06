CDC: Η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό μπορεί να προσλάβει διαστάσεις μεγαλύτερες από εκείνη του 2014

Η διεύθυνσης πρόβλεψης και ανάλυσης επιδημιών των κέντρων ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC), προειδοποίησε, ότι αν δεν ληφθούν σθεναρά μέτρα άμεσα, η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό «μπορεί να προσλάβει μέγεθος συγκρίσιμο» αν όχι «μεγαλύτερο» από εκείνη που είχε καταγραφτεί την περίοδο μεταξύ του 2014 και του 2016 στην αφρικανική ήπειρο.

H χειρότερη επιδημία Έμπολα στην ιστορία, σημειώθηκε στη Γουινέα, και υπήρχε στη δυτική Αφρική έως το 2016, αφήνοντας πίσω, περισσότερους από 11.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Κατά την ενημέρωση του CDC, περιλάμβαναν μοντέλα πιθανής εξέλιξης της επιδημίας, που λαμβάνουν υπόψη, ιδίως το εκτιμώμενο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί και τεθεί σε απομόνωση.

Η τρέχουσα επιδημία οφείλεται στο στέλεχος «Μπουντιμπουγκιό» του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο.

Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες, οφείλονταν στο στέλεχος «Ζαΐρ» του ιού, για το οποίο αντιθέτως υπάρχει εμβόλιο.

Τα τελευταία πενήντα χρόνια στην Αφρική, τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Έμπολα, ενώ ο δείκτης θνητότητας, κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.