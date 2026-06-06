Το Ιράν εκτόξευσε επτά πυραύλους εναντίον Κουβέιτ και Μπαχρέιν- Έξι αναχαιτίστηκαν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ανέφεραν σήμερα, ότι το Ιράν, εκτόξευσε επτά πυραύλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Επεσήμανε δε, ότι οι έξι από αυτούς, αναχαιτίστηκαν, ενώ ο έβδομος πύραυλος, δεν έφτασε στο στόχο του.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ωστόσο, σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν, ότι, «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», στο πλαίσιο των αντιποίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.