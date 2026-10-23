Τραγωδία σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης ηλικιωμένων

Δύο ηλικιωμένοι ένοικοι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τη μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης Brookdale Senior Living στην πόλη Κλίντον του Μισισίπι.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι ένας 82χρονος άνδρας και μια 81χρονη γυναίκα. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του προσωπικού και των πυροσβεστικών δυνάμεων, διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου 100 ένοικοι από το κτίριο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προσωρινά σε συγγενείς ή άλλες δομές φιλοξενίας.

Αν και το σύστημα καταιονισμού της μονάδας λειτούργησε, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις καταστρέφοντας ολόκληρες πτέρυγες, ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές.