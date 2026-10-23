Βίντεο: Φονικός σεισμός 7 Ρίχτερ στο Θιβέτ.16 νεκροί και πολλοί τραυματίες

Φονικός σεισμός 7 Ρίχτερ συγκλόνισε το βόρειο Θιβέτ το βράδυ αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς και 32 τραυματίες. Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε κατοικίες.

Αναφορές κάνουν λόγο ότι έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 300 σπίτια ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπαίθριους χώρους και αυτοκίνητα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ορεινή επαρχία Ναγκτσού, στο βόρειο Θιβέτ, σε βάθος 10 χλμ. Το μέσο υψόμετρο, σε ακτίνα 5 χλμ. από το επίκεντρο, είναι 4.864 μέτρα.

Ο σεισμός αυτός, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Κίνα από τον Ιανουάριο του 2024, έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο. Το επίκεντρό του απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Θιβέτ, τη Λάσα.