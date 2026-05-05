Σχέδια νέας επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν
Νέα τύμπανα πολέμου στον Περσικό
Επανέρχεται το σκηνικό πολέμου στο Ιράν, με την εκεχειρία να κρέμεται πλέον, από μια κλωστή. Ο πρόεδρος Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, η οποία χτύπησε με πυραύλους και ντρόουνς, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ είναι πλέον εκρηκτική, ενώ από το πρωί, έχει εξαφανιστεί από τα ραντάρ, ένα Αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού.
Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης.
