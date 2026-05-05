Ιράν: Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης- Άγνωστα τα αίτια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα το ιρανικά κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, σύμφωνμα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Fars, έδειξαν βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το οπτικοακουστικό υλικό.

Το συμβάν συμβαίνει ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν ΗΠΑ τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών χθες Δευτέρα.

