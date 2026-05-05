Ρωσία: Το διυλιστήριο Κιρίσι διέκοψε την επεξεργασία πετρελαίου μετά την επίθεση από ουκρανικά drones

Το τεράστιο διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez (Κιρίσι) της Ρωσίας, διέκοψε σήμερα την επεξεργασία πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες του διυλιστηρίου και πυρκαγιά, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου.

Η εταιρεία Surgutneftegaz, η οποία ελέγχει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της ευαισθησίας του θέματος σε σχέση με την εν λόγω κατάσταση, ανέφεραν, ότι τρεις από τις τέσσερις μονάδες του διυλιστηρίου, υπέστησαν ζημιές από την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών στις μονάδες, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές δευτερεύουσες μονάδες έχουν επίσης υποστεί ζημιές.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, δήλωσε νωρίς σήμερα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ζώνη που βρίσκεται το Κιρίσι.

Το διυλιστήριο Κιρίσι έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφέτος, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται τον Μάιο.

Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου κυμαίνεται στους 20 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ημερησίως ή περίπου στα 400.000 βαρέλια ημερησίως. Το διυλιστήριο επεξεργαζόταν περίπου 18 εκατομμύρια τόνους ετησίως τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% του συνολικού όγκου διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ