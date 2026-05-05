Ισπανία-χανταϊός: “Καμία απόφαση” δεν έχει ληφθεί για τον ελλιμενισμό του πλοίου στη χώρα

H Ισπανία δεν θα λάβει «καμία απόφαση» σχετικά με τoν ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου που πιθανόν αποτελεί εστία χανταϊού, όσο τα «επιδημιολογικά δεδομένα» έχουν αναλυθεί, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, αντικρούοντας τον ΠΟΥ.

«Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από το Πράσινο Ακρωτήριο, θα αποφασιστεί ποιος ενδιάμεσος σταθμός είναι ο πλέον προσιτός. Έως εκείνη τη στιγμή, το υπουργείο Υγείας δεν θα υιοθετήσει καμία απόφαση, όπως ενημερώσαμε σχετικά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», έγραψε το υπουργείο στο Χ, λίγο αφότου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε πως η Ισπανία δέχθηκε να υποδεχθεί το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε αργότερα που είχε μια συνάντηση με τον ΠΟΥ και είχε συμφωνήσει πως, «από αυτό το απόγευμα, το πλοίο θα επιθεωρηθεί από μια ομάδα επιδημιολόγων».

«Αυτή η παρέμβαση στοχεύει να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλοίο, να καθοριστεί εάν υπάρχουν εκεί άλλα άτομα που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και να αναγνωριστούν οι επαφές υψηλού κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Αυτό θα βοηθήσει στο να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επαναπατρισμού και το δρομολόγιο του πλοίου», συμπλήρωσε το υπουργείο στην ανάρτησή του στο Χ.

«Όλα είναι έτοιμα για την περίθαλψη, για την αξιολόγηση και, εάν χρειαστεί, για την απολύμανση, εφόσον το ζητήσει ο ΠΟΥ», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Έλμα Σάις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς να διευκρινίσει εάν αυτό συνεπάγεται ότι το πλοίο θα δέσει σε ισπανικό έδαφος ή όχι.

Από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη ο περιφερειακός πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάνδο Κλαβίχο, εκτίμησε από την πλευρά του ότι «θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για το κρουαζιερόπλοιο εκεί όπου βρίσκεται», στο Πράσινο Ακρωτήριο, στον Ατλαντικό ή να ανακατευθυνθεί προς «την Ολλανδία», διότι «έχει σημαία Ολλανδίας».

«Πρόκειται για μια υπόθεση που μας ανησυχεί πολύ, δεν έχουμε ουσιαστικά καμία πληροφορία σχετικά με τον φορέα μετάδοσης», συνέχισε, μιλώντας στον Τύπο.

Σήμερα, ο ΠΟΥ έκανε λόγο για επτά κρούσματα, δύο επιβεβαιωμένα στο εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει σε σχέση με την εστία που καταγράφηκε στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, ένα ζευγάρι 70χρονων Ολλανδών και ένας Γερμανός επιβάτης.

