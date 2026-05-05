Να Μ' αγαπάς

Ρωσία: Δύο νεκροί σε ουκρανική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Τσουβάσια

ΔΙΕΘΝΗ
05/05/2026 17:57
PHOTO / AP - Jehad-Alshrafi

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής.
Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με το TASS.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ

