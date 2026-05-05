Ρωσία: Δύο νεκροί σε ουκρανική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Τσουβάσια

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με το TASS.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ