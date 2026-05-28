Σουηδία: Το Κίεβο θα αγοράσει είκοσι νέα μαχητικά αεροσκάφη Gripen

Η Ουκρανία θα αγοράσει είκοσι νέα μαχητικά αεροσκάφη Gripen και η Σουηδία θα δωρίσει 16 μαχητικά ενός παλαιότερου τύπου τον επόμενο χρόνο, δήλωσαν σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο ηγέτες είχαν υπογράψει πέρυσι μια επιστολή προθέσεων που άνοιγε τον δρόμο για την πώληση από τη Σουηδία έως και 150 μαχητικών αεροσκαφών Saab Gripen μοντέλου E στην Ουκρανία, αν και οι παραδόσεις του νεότερου μοντέλου θα πραγματοποιηθούν σε μερικά χρόνια.

Τα αεροσκάφη, αποτελούν προτεραιότητα για τον στόλο μαχητικών της Ουκρανίας και το υπουργείο Άμυνας της χώρας, είχε ανακοινώσει τον Μάιο, ότι η συμφωνία για τα μαχητικά Gripen E ενδέχεται να υπογραφεί «εντός μηνών», αφότου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία.

«Το Gripen είναι η καλύτερη και βέλτιστη επιλογή για την Ουκρανία. Έτσι σήμερα κάναμε το επόμενο μεγάλο βήμα σε αυτό το κοινό μας ταξίδι» δήλωσε ο Κρίστερσον κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου στην αεροπορική βάση της Ουψάλα, έχοντας δίπλα του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου εκτίθεντο δύο μαxητικά Gripen.

«Χρειαζόμαστε αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη και για μας αυτό σηματοδοτεί μια πραγματικά νέα σελίδα για την Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι η χώρα σκοπεύει να αγοράσει και τα 150 μαχητικά που προβλέπονται στην αρχική επιστολή προθέσεων. «Θεού θέλοντος, θα έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για αυτό», είπε.

Η μεταφορά παλαιότερων μοντέλων αεροσκαφών τύπου C/D εν τω μεταξύ αποτελεί μια προσωρινή λύση για την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει διαθέσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από ένα πακέτο δανείων της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα αεροσκάφη.

Οι παραδόσεις του νέου μοντέλου αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία από το 2030.

Οι μετοχές της Saab σημείωσαν άνοδο 4,4% στις 11:41 GMT, (14:41 ώρα Ελλάδος) καθιστώντας την, ως την εταιρεία με τη μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρώπη.

Η Σουηδία είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές στην Ουκρανία και έχει αποστείλει μέχρι στιγμής στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια αξίας 128 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (13,75 δισεκατομμύρια δολάρια). Έχει επίσης προγραμματίσει βοήθεια 80 δισεκατομμυρίων κορωνών για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας αποτελείται από ένα μείγμα αεροσκαφών σοβιετικής και δυτικής κατασκευής. Το Gripen θεωρείται μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με μαχητικά όπως το πιο προηγμένο αμερικανικό F-35, καθώς η συντήρησή του είναι εύκολη και γρήγορη και μπορεί να επιχειρεί από διάσπαρτες αεροπορικές βάσεις, όπως απλοί δρόμοι.

Για τη Σουηδία, η συμφωνία αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να αξιοποιήσει τη μεγάλη αμυντική βιομηχανία της, η ζήτηση για την οποία έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

