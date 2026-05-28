Ιράν: Η Τεχεράνη υπόσχεται “σθεναρή απάντηση” σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιραν, προειδοποίησαν σήμερα τις ΗΠΑ, ότι θα υπάρξει «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση νέας επίθεσης, έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στον νότο της χώρας.

«Αν αυτή η ενέργεια επαναληφθεί, ο αμερικανικός στρατός θα εκτεθεί σε μια σθεναρή απάντηση». ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο Sepah News.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ