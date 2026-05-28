ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον λέει πως θέλει να εμποδίσει τη λειτουργία των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών

Yπουργός της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα, πως οι ΗΠΑ, θέλουν να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών, προκειμένου να εντείνουν την πίεση στις Αρχές της Τεχεράνης.

«Θα κόψουμε την πρόσβαση δύο ιρανικών αεροπορικών εταιρειών σε χώρους προσγείωσης, στον ανεφοδιασμό με καύσιμα και στην πώληση εισιτηρίων», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ένα μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν ανέφερε ονόματα ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ ενέταξαν τις αεροπορικές εταιρείες Iran Air και Mahan Air στον κατάλογό τους με οργανώσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις, προκειμένου να απαγορεύσουν σε αμερικανικές επιχειρήσεις και σε Αμερικανούς πολίτες να συνεργάζονται μαζί τους.

Η αμερικανική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC), υπό την εξουσία του Σκοτ Μπέσεντ, διευρύνει πολύ συχνά τη μαύρη λίστα της που συνδέεται με το Ιράν στοχεύοντας να καταστήσει μη βιώσιμη την κατάσταση για τους κυβερνώντες στην Τεχεράνη.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ- ΑΡΧΕΙΟΥ