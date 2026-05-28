ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, αλλά απαιτείται η τελική έγκριση από τον Τραμπ, σύμφωνα το Axios
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κατέληξαν σε συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, διάρκειας εξήντα ημερών, με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις