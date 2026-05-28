Γαλλία: Η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Είναι κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεδομένου ότι διακυβεύονται τα δικά της συμφέροντα, αλλά η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ουσία της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία και λιγότερο στον διαμεσολαβητή, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

“Είναι κρίσιμης σημασίας η Ευρώπη να μπορεί μόνο να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι, τελικά, τα δικά της συμφέροντα διακυβεύονται και ότι διαθέτει διάφορα μέσα πίεσης σε αυτές τις συνομιλίες”, δήλωσε ο Πασκάλ Κονφαβρέ.

“Θα πρέπει να αποφύγουμε να εστιάσουμε στον διαμεσολαβητή και αντ’ αυτού να δούμε την ουσία της ίδιας της διαπραγμάτευσης”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ