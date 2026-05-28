Γαλλία: Η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗ
28/05/2026 17:06
AP Photo/Markus Schreiber

Είναι κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεδομένου ότι διακυβεύονται τα δικά της συμφέροντα, αλλά η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ουσία της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία και λιγότερο στον διαμεσολαβητή, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

“Είναι κρίσιμης σημασίας η Ευρώπη να μπορεί μόνο να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι, τελικά, τα δικά της συμφέροντα διακυβεύονται και ότι διαθέτει διάφορα μέσα πίεσης σε αυτές τις συνομιλίες”, δήλωσε ο Πασκάλ Κονφαβρέ.

“Θα πρέπει να αποφύγουμε να εστιάσουμε στον διαμεσολαβητή και αντ’ αυτού να δούμε την ουσία της ίδιας της διαπραγμάτευσης”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

