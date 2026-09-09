Συρία: Τουλάχιστον 14 νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων
στην Ιντλίμπ
Έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη οπλισμού στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, είχε σαν αποτέλεσμα, 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, και έντεκα να τραυματιστούν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την αιτία της έκρηξης.
Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, στο χώρο που σημειώθηκε η έκρηξη, φυλάσσονται όπλα, πριν μεταφερθούν σε άλλο σημείο.
Οι διαδοχικές εκρήξεις στο σημείο, δυσχέραναν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, για την κατάσβεση της φωτιάς.
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