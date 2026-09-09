Γαλλία: Βρέφος πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μποντί, στη βόρεια πλευρά του Παρισιού, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 11 μηνών πνίγηκε μέσα σε έναν κουβά με νερό και χλωρίνη.

Το παιδί βρισκόταν στο διαμέρισμα της οικογένειας, ενώ οι γονείς του ήταν επίσης μέσα στο σπίτι, σε απόσταση λίγων μέτρων.

Λίγο μετά τις 12:20, οι γονείς βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο και μιλούσαν στο τηλέφωνο. Όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν άκουγαν πλέον το παιδί, άρχισαν να το αναζητούν.

Ο πατέρας ήταν εκείνος που αντίκρισε πρώτος τη σκηνή. Εντόπισε το κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του, με το κεφάλι μέσα στον κουβά που είχε τοποθετηθεί στην κουζίνα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο διαμέρισμα και επιχείρησαν να επαναφέρουν το βρέφος, όμως δεν κατάφεραν να το σώσουν.

Ο πατέρας υπέστη σοβαρό σοκ από όσα αντίκρισε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι γονείς βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς οδύνης μετά τον ξαφνικό χαμό της κόρης τους.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα και να αποσαφηνίσει τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν ακόμη και καθημερινά αντικείμενα μέσα σε ένα σπίτι. Ένα μικρό παιδί μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και σε πολύ μικρή ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Αθλητισμού, το 27% των περιστατικών πνιγμού που καταγράφηκαν το 2025 αφορούσαν παιδιά κάτω των έξι ετών.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι γονείς προσπαθούν να διαχειριστούν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.