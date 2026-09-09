Πυρά κατά εμπορικών πλοίων

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, εμπορικά πλοία, βρέθηκαν στο στόχαστρο πυρών ακινητοποίησης, εν μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που γίνονται στην περιοχή, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου και στον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν ανέφερε, ότι στοχοθέτησε περίπου είκοσι εμπορικά πλοία, τα οποία επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η UKMTO, έκανε λόγο για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε κάποια πλοία, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε, αν υπάρχουν θύματα.

Εν τω μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφεραν, ότι σήμερα, έπληξαν δυο αμερικανικά πλοία και οκτώ τάνκερς στον Κόλπο, ως αντίποινα, στις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων πλοίων.

Οι Φρουροί, ανέφεραν, πως αυτά τα δέκα πλοία, προσπάθησαν να περάσουν από τον Κόλπο του Ορμούζ, όπου χαρακτήρισαν «απαγορευμένη και μη ασφαλή».