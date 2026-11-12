Συναγερμός στη Ουάσινγκτον: 4 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσινγκτον, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σημειωθεί πυροβολισμοί. Αναφορές κάνουν λόγω για τουλάχιστον 4 τραυματίες. Το περιστατικό έγινε μόλις 1,5 χιλιόμετρο μακριά από τον Λευκό Οίκο.
Ο δράστης έχει αποκλειστεί μέσα σε ένα κτήριο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το σημείο.
Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι αρχές σπεύδουν στο σημείο του συμβάντος.
Πηγή Βίντεο: Χ Breaking 4 News
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