Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Σύγχυση με τον αριθμό νεκρών – αγνοουμένων

Ένα θρίλερ είναι ακόμη και τώρα σε εξέλιξη, σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοουμένων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Επικρατεί χάος ακόμη και κάθε αρχή δίνει διαφορετικούς αριθμούς. Οι διασώστες ακόμη ψάχνουν στα συντρίμια. Νεκρή στο δυστύχημα και η πρώην Υπουργός Μεταφορών της χώρας.

Η δικαστική έρευνα τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Μας ενημερώνει η Νάνσυ Μιχαλοπούλου.