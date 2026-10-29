LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Σύγχυση με τον αριθμό νεκρών – αγνοουμένων

ΔΙΕΘΝΗ
29/10/2026 20:30

Ένα θρίλερ είναι ακόμη και τώρα σε εξέλιξη, σχετικά με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοουμένων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Επικρατεί χάος ακόμη και κάθε αρχή  δίνει διαφορετικούς αριθμούς. Οι διασώστες ακόμη ψάχνουν στα συντρίμια. Νεκρή στο δυστύχημα και η πρώην Υπουργός Μεταφορών της χώρας.

Η δικαστική έρευνα τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Μας ενημερώνει η Νάνσυ Μιχαλοπούλου.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης