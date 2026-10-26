Σίγησε για πάντα η φωνή των Μπαγκς Μπάνι και Ντάφι Ντακ

Πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 46 ετών ο Έρικ Μπάουζα (Eric Bauza), ο ηθοποιός που έδωσε τη φωνή του σε αγαπημένους χαρακτήρες των Looney Tunes, όπως ο Μπαγκς Μπάνι, ο Ντάφι Ντακ και ο Πόρκι Πιγκ.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του με ανάρτηση στο Instagram. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπάουζα πέθανε στο σπίτι του την Κυριακή από υπερτασική καρδιαγγειακή νόσο.

Ο καλλιτέχνης είχε συμμετάσχει σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους ήταν το «Coyote vs. Acme», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, αλλά και το «Forgotten Island».

Από θαυμαστής των Looney Tunes έγινε η φωνή τους

Ο Μπάουζα γεννήθηκε στο Οντάριο του Καναδά και είχε καταγωγή από τις Φιλιππίνες. Όπως είχε πει, μεγάλωσε παρακολουθώντας με ενθουσιασμό τα Looney Tunes. Από μικρός προσπαθούσε να μιμηθεί τις φωνές των χαρακτήρων που αγαπούσε, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτή η συνήθεια θα γινόταν το επάγγελμά του.

Στο «Space Jam: A New Legacy» του 2021 έδωσε τη φωνή του στους Ντάφι Ντακ, Πόρκι Πιγκ, Έλμερ Φαντ και Φόγκχορν Λέγκχορν. Επανέλαβε τους ρόλους του στο «Coyote vs. Acme», αναλαμβάνοντας και τον Ρόουντ Ράνερ.

Οι ταινίες και τα τρία βραβεία Emmy

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνεται επίσης το «The Super Mario Bros. Movie» του 2023, στο οποίο υποδύθηκε τον στρατηγό των Φρύνων (Toad General), καθώς και η συνέχεια «The Super Mario Galaxy Movie».

Η τηλεοπτική του πορεία αναγνωρίστηκε με τρία βραβεία Emmy για εξαιρετική ερμηνεία φωνής, τα οποία κέρδισε από το 2022 έως το 2025.

Ο πρόεδρος της Warner Bros. Television Group και US Networks, Τσάνινγκ Ντάντζι, τον αποχαιρέτησε με δήλωσή του, τονίζοντας ότι το ταλέντο του χάρισε χαρά και γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κληρονομιά που συνέχισε ο Μπάουζα, ακολουθώντας τα βήματα του Μελ Μπλανκ, της θρυλικής φωνής πίσω από πολλούς κλασικούς χαρακτήρες των Looney Tunes.

Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής του τη συνέχιση αυτής της παράδοσης, κρατώντας ζωντανές τις φωνές χαρακτήρων που συντροφεύουν γενιές θεατών.