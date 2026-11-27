Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών για τη Σελίν Ντιόν, καθώς έπειτα από μια μακρά περίοδο δυσκολιών και προβλημάτων υγείας, η διάσημη τραγουδίστρια κατάφερε να επιστρέψει στη σκηνή.

Με αφορμή τη Γιορτή των Ευχαριστιών, η Καναδή καλλιτέχνιδα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησε τη χρονιά που πέρασε.

Η Σελίν Ντιόν, το 2022, γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου και απουσίασε για ένα χρονικό διάστημα από τη διεθνή σκηνή. Τον φετινό Σεπτέμβριο, έκανε την θριαμβευτική επιστροφή της σε κατάμεστη συναυλία της στο Παρίσι.

Για τον λόγο αυτό, η μεγάλη τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την οικογένεια και τους θαυμαστές της, οι οποίοι, όπως τόνισε, δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν σε εκείνη.

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη»

«Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για την αγάπη της οικογένειάς μου, την ακλόνητη υποστήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής μου στη σκηνή φέτος. Νιώθω ευγνωμοσύνη πέρα από κάθε λέξη.

Η επιστροφή μου στη σκηνή, ύστερα από τόσες προκλήσεις, κατέστη δυνατή χάρη σε έναν εξαιρετικό κύκλο ανθρώπων — την ιατρική μου ομάδα, την προσωπική μου ομάδα, τους καταπληκτικούς ανθρώπους που έδωσαν ζωή στην παράσταση και αμέτρητους άλλους σε όλο τον κόσμο, των οποίων οι προσπάθειες, μεγάλες και μικρές, έκαναν αυτή τη στιγμή δυνατή.

Στον καθένα και στην καθεμία από εσάς, καθώς και στην οικογένεια και στους θαυμαστές μου που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν, σας ευχαριστώ. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων.

Σας εύχομαι σε όλους μια όμορφη Ημέρα των Ευχαριστιών, γεμάτη αγάπη», μοιράστηκε η Σελίν Ντιόν.