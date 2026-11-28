Παραλίγο να σημειωθεί σοβαρό δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιμάντα, στη Ρίγα της Λετονίας, όταν ένας άνθρωπος επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές την ώρα που πλησίαζε τρένο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Λετονικούς Σιδηροδρόμους.

Στα πλάνα φαίνεται το άτομο να προσπαθεί να περάσει απέναντι, προκειμένου να φτάσει στην άλλη αποβάθρα. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνεται εγκαίρως τον συρμό που κινείται προς το μέρος του.

Η αντίδρασή του την τελευταία στιγμή αποδείχθηκε καθοριστική. Πέφτει δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές και αποφεύγει την παράσυρση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Δεν υπήρξε τραυματισμός

Παρά την επικίνδυνη εξέλιξη, το άτομο γλίτωσε χωρίς τραυματισμό. Το βίντεο προκαλεί έντονη εντύπωση και αναδεικνύει τον κίνδυνο που κρύβει η προσπάθεια διέλευσης από μη επιτρεπόμενα σημεία των σιδηροδρομικών γραμμών.

Οι αρμόδιες σιδηροδρομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το υλικό, υπενθυμίζοντας ουσιαστικά ότι λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας μπορεί να αποβούν μοιραία.