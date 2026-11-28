Σκηνές πανικού στην πόλη Ταουνγκί της Μιανμάρ, κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ αερόστατων. Αερόστατο που μετέφερε πυροτεχνήματα παρουσίασε πρόβλημα κατά την εκτόξευση, με αποτέλεσμα οι εκρήξεις να σημειώνονται απευθείας πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι θεατές βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια επικίνδυνη κατάσταση. Φλεγόμενα πυροτεχνήματα άρχισαν να πέφτουν προς το έδαφος, ενώ ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος για να απομακρυνθεί από το σημείο.

Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές. Οι εκρήξεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι φωνές των θεατών ακούγονται καθώς προσπαθούν να βρουν ασφαλές σημείο.

Αναστάτωση σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της χώρας

Το φεστιβάλ του Ταουνγκί αποτελεί σημαντικό ετήσιο γεγονός για τη Μιανμάρ, με χιλιάδες επισκέπτες να συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν την απογείωση εντυπωσιακών αερόστατων που μεταφέρουν φωτισμούς και πυροτεχνήματα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας κατά τη χρήση πυροτεχνημάτων σε εκδηλώσεις με μεγάλη προσέλευση κόσμου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάστηκε η αστοχία, καθώς και ο πλήρης απολογισμός τυχόν τραυματισμών, χρειάζονται επίσημη επιβεβαίωση.