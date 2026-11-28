Ένα απίστευτο περιστατικό με πιθανή απόπειρα εκβίασης καταγράφηκε στο χωριό Στροέβο, κοντά στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.

Μια γυναίκα φέρεται να έπεσε σκόπιμα πάνω σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια να κατηγόρησε τον οδηγό ότι την παρέσυρε, ζητώντας χρήματα για να μην καλέσει την αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο οδηγός, η γυναίκα προσέκρουσε στο μπροστινό μέρος του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα, προσποιούμενη ότι είχε τραυματιστεί. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος υποστήριξε ότι ο οδηγός είχε χτυπήσει τη γυναίκα.

Η κάμερα αυτοκινήτου αποκάλυψε τη σκηνή

Το σχέδιο, ωστόσο, φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν. Η κάμερα του αυτοκινήτου είχε καταγράψει το περιστατικό, δίνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να αντικρούσει τους ισχυρισμούς σε βάρος του.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, μετά την παρέμβαση της αστυνομίας συνελήφθησαν δύο άτομα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, με το βίντεο να αποτελεί το βασικό στοιχείο της καταγγελίας για την απόπειρα εξαπάτησης του οδηγού.