Μεγάλη διαδήλωση κατά της πολιτικής ηγεσίας της Αλβανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανήμερα της 114ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας.

Χιλιάδες διαδηλωτές, σύμφωνα με την περιγραφή της κινητοποίησης, έστειλαν μήνυμα τόσο στον πρωθυπουργό Έντι Ράμα όσο και στον αρχηγό της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα.

Το σύνθημα που ξεχώρισε ήταν «Ράμα στη φυλακή και Μπερίσα στη φυλακή», αποτυπώνοντας τη δυσαρέσκεια των συγκεντρωμένων απέναντι και στις δύο πλευρές του πολιτικού σκηνικού.

Αίτημα για ανεξαρτησία από τη διαφθορά

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκαν οι καταγγελίες και η οργή για τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Οι διαδηλωτές ζήτησαν λογοδοσία, αλλαγές και ένα πολιτικό σύστημα που δεν θα βρίσκεται υπό τη σκιά παράνομων συμφερόντων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η διαμαρτυρία δεν στράφηκε μόνο κατά της κυβέρνησης. Στο στόχαστρο βρέθηκε και η αντιπολίτευση, με τους συγκεντρωμένους να διαμηνύουν ότι δεν θεωρούν κανέναν από τους δύο πολιτικούς ηγέτες εκτός κριτικής.

Έτσι, η εθνική επέτειος της Αλβανίας απέκτησε έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Το μήνυμα των διαδηλωτών ήταν ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή, με πραγματική ανεξαρτησία από τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα.

Πηγή βίντεο/Χ/Tirana_Report