Ενεργειακή εκεχειρία στα λόγια, φωτιά στα μέτωπα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όμως η αντίδραση της Μόσχας παραμένει άγνωστη. Το Κίεβο δηλώνει έτοιμο να συμφωνήσει, ενώ καταγγέλλει νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους όρους ή την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι δεν γνώριζε τη συμφωνία, αλλά ξεκαθάρισε πως η Ουκρανία θα την αποδεχθεί, εφόσον δεσμευτεί και η Ρωσία. Το Κίεβο αναμένει διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον.

Η πρώτη καταγγελία και οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ρωσικό πλήγμα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Η καταγγελία ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η εκεχειρία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στον Ουκρανό πρόεδρο και στην προσπάθεια προστασίας των ενεργειακών υποδομών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποστήριξε την πρόταση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις.

Την άμεση εφαρμογή μιας βιώσιμης ενεργειακής εκεχειρίας ζήτησε και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, συνδέοντάς την με την αποκατάσταση της ομαλής τροφοδοσίας των διεθνών αγορών με ενέργεια και καύσιμα.

Το αγκάθι του ρωσικού ντίζελ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τάχθηκε υπέρ της εκεχειρίας, καλώντας τη Ρωσία να την τηρήσει. Ωστόσο, είχε προηγουμένως επικρίνει τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι τα πρόσθετα έσοδα θα ενισχύσουν τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η ενεργειακή εκεχειρία συγκεντρώνει, έτσι, τη στήριξη του Κιέβου και δυτικών κυβερνήσεων. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν η Μόσχα θα επιβεβαιώσει τη συμφωνία και, κυρίως, αν θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.