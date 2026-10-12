Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο στο αγκυροβόλι στο Ομάν.Δύο ναυτικοί αγνοούνται

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ στο Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Συνολικά 12 μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων 11 Ινδοί, βρίσκονταν επί του πλοίου. 10 διασώθηκαν με ασφάλεια, ενώ η Ακτοφυλακή αναζητά τους αγνοούμενους ναυτικούς.

Επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης του πληρώματος

Οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος, αναφέρει η UKMTO, συμπληρώνοντας πως δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.