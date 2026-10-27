ΗΠΑ-Ενδιάμεσες εκλογές: Τα βασικά ζητήματα που κυριαρχούν στην προεκλογική εκστρατεία

Η σύγκρουση στο Ιράν, η ακρίβεια, η τεχνητή νοημοσύνη και το μεταναστευτικό αποτελούν μερικά από τα κεντρικά θέματα που μονοπωλούν την προεκλογική περίοδο για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Τα ζητήματα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις αποφάσεις των πολιτών στις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου. Ακολουθεί μια αναλυτική ανασκόπηση των δεδομένων, μόλις μία εβδομάδα πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Το κόστος ζωής, ένα επαναλαμβανόμενο θέμα

Αναμφίβολα, το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα σε αυτές τις εκλογές, το κόστος ζωής, βρίσκεται στα χείλη όλων των υποψηφίων, Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε την προεκλογική του εκστρατεία διατυμπανίζοντας το μήνυμα ότι ο πληθωρισμός ήταν πολύ υψηλός, κατηγορώντας τον αντίπαλό του, τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την επάνοδό του στην εξουσία, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αδυνατεί να αναχαιτίσει το κύμα ακρίβειας στα ενοίκια, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα καύσιμα. Μάλιστα, η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλοντας δασμούς σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να εξαιρέσει ούτε τους παραδοσιακούς συμμάχους της χώρας. Η δυσαρέσκεια αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε πρόσφατη δημοσκόπηση του CBS News, όπου η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων δηλώνει ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε εξαιτίας των κυβερνητικών του επιλογών.

Ένας διόλου δημοφιλής πόλεμος στο Ιράν

Η σύγκρουση κατά του Ιράν, που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με το Ισραήλ, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει γνήσια υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, σχεδόν 40% των Αμερικανών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τον υποστήριζαν, ενώ 49% ήταν αντίθετοι, σύμφωνα με έναν μέσο όρο δημοσκοπήσεων που συγκέντρωσε ο ειδικός Νέιτ Σίλβερ.

Σήμερα, μόνο το 35% τον υποστηρίζει, ενώ περισσότεροι από 55% εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Η αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων, που προκλήθηκε εν μέρει από τον ιρανικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, είναι αναμφίβολα ένας παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και μια δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου από το πανεπιστήμιο Έμερσον τοποθέτησε αυτή τη σύγκρουση στην κορυφή της λίστας των καθοριστικών ζητημάτων για τους ψηφοφόρους όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν.

Μετανάστευση: μεταξύ υποσχέσεων που τηρήθηκαν και υπερβολών

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών, το ζήτημα αποδείχθηκε πιο περίπλοκο, ιδίως λόγω της ακραίας αντίδρασης, όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες, από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Παρόλο που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πέτυχε τον στόχο του να σταματήσει τη ροή μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό, η κοινή γνώμη διχάζεται: σύμφωνα με δημοσκόπηση του Fox News που διεξήχθη στις αρχές Οκτωβρίου, το 43% των Αμερικανών που συμμετείχε στην έρευνα εγκρίνει τον χειρισμό του μεταναστευτικού ζητήματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 56% διαφωνεί. Μια έρευνα που διεξήχθη στα τέλη Σεπτεμβρίου από το Ινστιτούτο Marist δείχνει επίσης ότι οι ψηφοφόροι εμπιστεύονται πλέον τους Δημοκρατικούς περισσότερο από τους Ρεπουμπλικάνους σε αυτό το θέμα, μια ριζική αλλαγή σε σύγκριση με το 2024.

Εξουσία και Διαφθορά

Οι ενδιάμεσες εκλογές λειτουργούν ανέκαθεν ως κρίση για το έργο του εκάστοτε προέδρου, και η περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ φέτος δεν διαφέρει. Αντίθετα όμως με την παραδοσιακή διακριτικότητα που επιδεικνύουν άλλοι ηγέτες σε αυτή τη διαδικασία, ο ογδοντάχρονος δισεκατομμυριούχος επέλεξε την πλήρη εμπλοκή, καλώντας τους οπαδούς του να ψηφίσουν στις 3 Νοεμβρίου σαν να ήταν ο ίδιος υποψήφιος.

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σε μια περίοδο που τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ έχουν υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό, ωθώντας μεγάλο μέρος των πολιτών να αναζητά ισχυρότερα θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην προεδρική εξουσία. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα του Pew Research Center, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής της κυβέρνησης αποτελούν πλέον μία από τις βασικότερες ανησυχίες του εκλογικού σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται ότι, σε περίπτωση που εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, θα εκκινήσουν μια σειρά ερευνών εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ και του περιβάλλοντός του, σχετικά με καταγγελίες για οικονομική εκμετάλλευση του αξιώματός τους.

Ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται στην εκλογική αρένα για πρώτη φορά φέτος.

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί που συμμετείχαν σε έρευνα του Pew δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία.

Η φρενήρης κατασκευή κέντρων δεδομένων, απαραίτητων για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αποτελεί επίσης σημαντική ανησυχία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδηφάγα κατανάλωση ενέργειας, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους κατοίκους που ζουν κοντά σε αυτά τα κέντρα δεδομένων.

Άλλα ζητήματα

Οι πολιτισμικοί πόλεμοι συζητούνται λιγότερο συχνά από ό,τι σε προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες, αλλά εξακολουθούν να έχουν σημαντικό βάρος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ειδικότερα παράγουν πολυάριθμες διαφημίσεις για να επιτεθούν στους Δημοκρατικούς και στην υπεράσπιση από τους τελευταίους των τρανς ατόμων, για παράδειγμα όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε γυναικείους αγώνες.

Άλλα ζητήματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση ή η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.