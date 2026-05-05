Μπαχρέιν: Ο Ζελένσκι πρότεινε συμφωνία για προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με τον βασιλιά Σεΐχ Χαμάντ μπιν Ισά αλ-Χαλίφα, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Μπαχρέιν, προτείνοντας την υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει παρόμοιες τρομοκρατικές επιθέσεις σχεδόν κάθε μέρα και ο λαός μας που έχει αποκτήσει εμπειρία στην πλήρους κλίμακας άμυνα. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να μοιραστεί αυτήν την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα ασφαλείας με το Μπαχρέιν και να βοηθήσει στην ενίσχυση της προστασίας της ζωής» δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

