Νεπάλ: Στους 270 ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών

270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές των Ιμαλαΐων στο βόρειο τμήμα της χώρας που επλήγη από την φονική πλημμύρα, ανακοίνωσε η Αστυνομία του Νεπάλ.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ, 823 άνθρωποι είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 517 ξένοι τουρίστες.