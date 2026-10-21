Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στο Χάρκιβ, λέει το Κίεβο
Ρωσικό drone κατάφερε πλήγμα σήμερα σε εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου.
Την επίθεση έκανε γνωστή η ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz, η οποία σε σχετική ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram επιβεβαίωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μία από τις παραγωγικές μονάδες της.
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