Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στο Χάρκιβ, λέει το Κίεβο

Ρωσικό drone κατάφερε πλήγμα σήμερα σε εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου.

Την επίθεση έκανε γνωστή η ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz, η οποία σε σχετική ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram επιβεβαίωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μία από τις παραγωγικές μονάδες της.