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Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στο Χάρκιβ, λέει το Κίεβο

ΔΙΕΘΝΗ
21/10/2026 15:49
Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στο Χάρκιβ, λέει το Κίεβο
AP Photo/Andrii Marienko Φωτογραφία αρχείου

Ρωσικό drone κατάφερε πλήγμα σήμερα σε εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου.

Την επίθεση έκανε γνωστή η ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz, η οποία σε σχετική ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram επιβεβαίωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μία από τις παραγωγικές μονάδες της.

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