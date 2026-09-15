Ρωσία-Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους

Ρωσία και Ουκρανία, συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης, παρά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν, να τους σταματήσουν.

Ωστόσο σήμερα, η Ρωσία χτύπησε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, Και η Ουκρανία, ένα ρωσικό διυλιστήριο.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία, εξαπέλυσε επίθεση με διακόσια ντρόουνς, κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, που είχε σαν αποτέλεσμα, δυο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το Κίεβο, χτύπησε, τόσο ενεργειακές, όλο και λιμενικές υποδομές, σε διαφορετικές περιοχές.

Η Ουκρανία, έβαλε στο στόχαστρο, ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας, στον ποταμό Βόλγα, αλλά και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Ταγκανρόγκ και Οριόλ.